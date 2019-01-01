"السياحة" تشكل لجنة لاعتماد البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع

أكدت وزارة السياحة أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية ومسئول قطاع السياحة ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TEVT) ومجموعة من الخبراء في مجال الفنادق والسياحة، برئاسة الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب؛ لاعتماد البرامج التدريبية التي تم مراجعتها وتطويرها خلال الشهور الماضية على يد خبراء متخصصين في مختلف التخصصات السياحية والفندقية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة وترتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في ضوء الحرص على ضمان تحديث المحتوى التدريبي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور الذي يطرأ على قطاع السياحة عالميا.

وأشارت إلى أن إعداد برامج تدريبية مطورة يأتي ضمن محاور استراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة (HRDS) ٢٠١٨ – ٢٠٢٣؛ والتي ترتكز على تحسين كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بالسياحة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة وزيادة تنافسية المنتج السياحي المصري، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.