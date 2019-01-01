زوجة خاميس السابقة تثير الشكوك حول مستقبله

أثارت دانييلا أوسبينا الزوجة السابقة للكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب خط وسط ريال مدريد، الشكوك حول مستقبله خلال الموسم الجديد.



وقال دانييلا خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، "أعتقد أنه يُفضل الراحة باستمراره في مدينة مدريد، فهو يملك منزلا هناك".



وأضافت: "لقد أرسلت ابنتنا سالو إليه، حتى يتمكن من تحديد أين سنذهب في الفترة المقبلة، وسنرى معًا أين ستكون مدرستها وماذا سنفعل".



وكان خاميس قد صرح مؤخرًا، أنه لا زال أمامه 20 يومًا للتفكير في مستقبله، خاصة بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في البرازيل، من الدور ربع النهائي.



وارتبط اسم خاميس خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال لصفوف نابولي، نظرًا لعلاقته الوطيدة مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي.



كما يتمتع خاميس رودريجيز باهتمام كبير من جانب أتلتيكو مدريد، حيث خرج اللاعب الكولومبي من خطط الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

