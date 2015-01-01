رودريجو هرنانديز يفعّل بند تحريره من أتلتيكو للتعاقد مع سيتي

أعلن أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي رودريجو هرنانديز فعّل بند تحريره الذي يقدر بحوالي 70 مليون يورو بحسب تقارير صحفية، للالتحاق بمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.



وكتب أتلتيكو في بيان "دفع مانشستر سيتي قيمة بند تحرير اللاعب. بهذه الطريقة، أنهى اللاعب من جانب واحد عقد العمل الذي كان يربطه مع نادينا حتى 30 يونيو 2023".



وقدرت قيمة بند تحرير هرنانديز بـ 70 مليون يورو بحسب وسائل إعلام إسبانية، ما سمح لسيتي بالتعاقد مع اللاعب السابق لفيا ريال والذي يعتبر خليفة سيرجيو بوسكيتس في المنتخب الإسباني، بدون الدخول بمفاوضات مع أتلتيكو.



واستبق نادي العاصمة الإسبانية رحيل هرنانديز (23 عاما) بالتعاقد مع مواطنه لاعب الوسط الدفاعي ماركوس ليورنتي من الجار اللدود ريال مقابل 40 مليون يورو.



ولم يمضِ هرنانديز سوى عام واحد فقط مع الفريق الأول لأتلتيكو، حيث تدرج في الفئات العمرية قبل أن يرحل إلى فريق صغار فيا ريال.



واستعاد أتلتيكو خدمات لاعب الوسط في يونيو 2018 مقابل 25 مليون يورو، فتألق هرنانديز بقميص الـ"كولشونيرو" ما جذب انتباه مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا، الذي أعرب عن رغبته فى التعاقد معه.



ودافع "رودري" عن ألوان منتخب بلاده في سبع مباريات دولية منذ عام 2018، وتوج بطلا لأوروبا لما دون 19 عامًا في عام 2015.