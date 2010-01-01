غدًا.. مؤلفات عالمية بأنامل بلجيكية على المسرح الصغير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة، حفلًا لعازفة البيانو إيفيلين جرام، وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس، على المسرح الصغير.



ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها عظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن.



يذكر أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية فى السادسة من عمرها، التحقت بمدرسة الموسيقى فى إيطاليا، ثم عادت إلى بلجيكا وحصلت على الماجستير فى موسيقى الحجرة، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل بلادها وخارجها ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.



وبرعت فى عزف المؤلفات التى كتبت خصيصا لآلة البيانو، واختارتها مؤسسة بايارد كأصغر موهبة فى 2010، وفى نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة شوبان، ونالت المركز الثاني بمسابقة التميز.