طلبيات المصانع الأمريكية تنخفض في مايو للشهر الثاني

تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في مايو أيار للشهر الثاني على التوالي، بينما زادت الشحنات بنسبة ضئيلة جدا، بما يشير إلى استمرار ضعف قطاع الصناعات التحويلية.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن طلبيات سلع المصانع انخفضت 0.7 بالمئة، متأثرة بضعف الطلب على معدات النقل.



وجرى تعديل بيانات أبريل بالخفض الشديد لتظهر هبوط طلبيات المصانع 1.2 بالمئة بدلا من تراجعها 0.8 بالمئة في التقديرات السابقة.



كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات المصانع 0.5 بالمئة في مايو أيار. وارتفعت طلبيات المصانع 0.9 بالمئة مقارنة مع مايو 2018.



ويكابد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 12 بالمئة من الاقتصاد، وسط تضخم المخزونات وتوترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانخفاض إنتاج الطائرة 737 ماكس التي تصنعها بوينج.



وذكرت وزارة التجارة أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات، والتي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، ارتفعت 0.5 بالمئة بدلا من الزيادة البالغة 0.4 بالمئة التي أعلنت الشهر الماضي.



وزادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم لقياس إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو أيار بدلا من 0.7 بالمئة التي أعلنت في السابق.



وارتفعت شحنات السلع المصنعة بصفة عامة 0.1 بالمئة في مايو بعد هبوطها 0.6 بالمئة في أبريل.