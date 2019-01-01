القنصل المصري بهيوستن يستعرض المشروعات العملاقة والتطور الاقتصادي

استعرض خالد رزق قنصل مصر العام في هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، خلال ندوة ترويجية نظمتها القنصلية التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، ملقيًا الضوء على رؤية مصر 2030 ومستجدات المشروعات العملاقة كالمناطق الصناعية الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتهدف الندوة - التي نظمتها القنصلية بالتعاون مع كل من المركز العربي الأمريكي الثقافي والمعهد البحثي "شيلر انستيتتيوت" Schiller Institute في هيوستن - للترويج للاقتصاد المصري وإطلاع المتابعين للشأن المصري على آخر التطورات التي تشهدها البلاد على صعيد الإصلاح الاقتصادي والعلاقات الخارجية.

كما تناول رزق - بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء- التقدم الملموس في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز أو الطاقة المتجددة، لما يمثله هذا القطاع من اهتمام خاص لدى المستثمرين بولاية تكساس الأمريكية.

وأشار القنصل العام إلى آخر مستجدات سوق الأوراق المالية وكذا قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من تسهيلات للمستثمرين الأجانب.

وتطرّق القنصل العام المصري إلى محدّدات السياسة الخارجية المصرية وأهدافها في المرحلة الحالية وسبل تحقيقها، مبرزًا الجهود الدبلوماسية المصرية التي تُبذل على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدوره، قام الباحث بريان لانتز من المركز البحثي "شيلر انستيتتيوت" بعرض ملخص للمبادرة الصينية "الحزام والطريق" والدور المحوري الذي تضطلع به مصر على الأصعدة التجارية في إطار هذه المبادرة الهامة لما تتمتع به من موقع استراتيجي، منوهًا بما تبذله مصر في هذا الصدد لتطوير منظومة اقتصادية إقليمية يستفيد منها جميع الأطراف.