الموافقة على تخصيص 26 منحة دراسية بجامعة جنوب الوادي للطلاب الأفارقة

صرح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، بأنه تم تخصيص 26 منحة دراسية بجامعة جنوب الوادي للطلاب الأفارقة "طلاب وافدون" بكليات التجارة والطب والصيدلة وطب الفم والأسنان.



وأضاف رئيس الجامعة - في الجلسة الأخيرة المنعقدة لمجلس الجامعة بمدينة الغردقة اليوم - إن المجلس وافق على عقد المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق تحت عنوان (الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق) خلال شهر سبتمبر القادم بمدينة الغردقة، وعقد المؤتمر الدولي الثالث لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال تحت عنوان (نحو أجندة إعلامية مستقبلية لمصر والتنمية في أفريقيا الرؤى وآليات التفعيل) بمدينة الغردقة، فضلا عن عقد ورشة عمل دولية بعنوان (تطبيقات هندسة المواد والنانو تكنولوجي بين الحاضر والمستقبل) بكلية الهندسة.



وأشار إلى أن المجلس وافق كذلك على مذكرات التفاهم للتعاون والتبادل الأكاديمي بين معهد الوقاية الإشعاعية البيئية بكلية الفيزياء والرياضيات بجامعة هانوفر بألمانيا، وكلية التربية والتعليم جامعة بالنكاريا الإسلامية الحكومية بإندونيسيا وبين كلية الزراعة ـ جامعة جنوب الوادي، ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري وبين كلية العلاج الطبيعى بالجامعة وجامعة الأهرام الكندية في مجال التعاون العلمي والأنشطة العلمية الأخرى.