"صحة الإسكندرية" تواصل حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بنجاح

قال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، "إن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تواصل عملها بنجاح كبير، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات".



وأضاف عثمان - في تصريح له - أن المبادرة تهدف للاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب، وذلك من خلال 139 منفذ خدمة تشمل كافة الوحدات والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بواسطة 328 فريقا طبيا تم تدريبهم وتوزيعهم على تلك المنافذ بحيث يتكون كل فريق من طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن خدمات المبادرة ستستمر كخدمات أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، وتشمل هذه الخدمات التثقيف الصحي والكشف الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وقياس الضغط والسكر والوزن والطول.