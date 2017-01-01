السفارة المصرية في بوروندي تشارك في فعاليات الأسبوع الدبلوماسي

شاركت الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، في فعاليات الأسبوع الدبلوماسي الذي تقيمه وزارة الخارجية البوروندية لعام ٢٠١٩، والذي تم تنظيمه تحت شعار "تحفيز القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية في بوروندي ٢٠١٨ – ٢٠٢٧".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، فقد تضمن الأسبوع الدبلوماسي زيارات ميدانية لعدد من المواقع أهمها زيارة مصنع للشاي نظرا لاختيار شاي بوروندي من بين أفضل الأنواع في العالم، ومصنع أسمنت، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية متعددة.

وألقى "إيزكيال نيبيجيرا" وزير خارجية بوروندي، كلمة افتتاحية للأسبوع، حيث أكد على أهمية التعاون الدولي بين الشعوب من أجل تحقيق التنمية.

وشمل الأسبوع كذلك عقد ندوة خاصة حول قطاع الأعمال في بوروندي، وقدم ممثل وزارة المالية والميزانية والتعاون من أجل التنمية الاقتصادية ملخصًا للخطة الوطنية للتنمية في بوروندي للفترة من 2018-2027 (عشر سنوات)، والتي تتسق مع أجندة التنمية الأفريقية 2063.