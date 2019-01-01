مقتل 11 على الأقل وفقد 13 بعد انهيار سد في الهند

قال مسئول حكومي اليوم الأربعاء إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في انهيار سد صغير في غرب الهند مما أسفر عن تدمير عشرات المنازل ومقتل 11 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال 13 آخرين في عداد المفقودين.



وأصابت الأمطار الموسمية مومباي، المركز المالي الهندي، بالشلل هذه الأسبوع إذ تعطلت حركة القطارات والسيارات في المدينة التي يقطنها 18 مليونًا، كما أسفر انهيار جدران في المدينة عن مقتل ما يزيد على 30 شخصًا.



وقال مسئول في حكومة ولاية مهاراشترا إن انهيار سد تيواري بمنطقة راتناجيري الواقعة على بعد 275 كيلومترًا جنوبي مومباي أمس الثلاثاء أسفر عن تدمير عشرات المنازل.



وأضاف أنه جرى انتشال 11 جثة وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 13 قرويًا آخر لكن فرص العثور عليهم أحياء ضعيفة.



وقال جيريش ماهاجان وزير الموارد المائية للصحفيين إن القرويين شكوا قبل عدة أشهر من وجود تصدعات في السد الذي بُني قبل 14 عامًا وإنه جرى إصلاح تلك التصدعات.