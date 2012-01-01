"الأوروبي لإعادة الإعمار" يقدم تمويلا بقيمة 200 مليون دولار

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديمه تمويلا بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مركز جديد للترفيه والتسوق في القاهرة صديق للبيئة ويخلق فرص عمل للشباب.

وذكر البنك الأوروبي - في بيان له اليوم الأربعاء - أن التمويل سيخصص لتطوير وتشغيل مركز "سيتي سنتر ألماظة"، وهو مركز للتسوق والترفيه يقع في شرق القاهرة ومن المتوقع إطلاقه في شهر سبتمبر القادم.

وأشار البنك إلى أن تطوير المركز المقام على مساحة تبلغ حوالي 103 آلاف متر مربع، سيتم باتباع أحدث معايير كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء والماء إلى جانب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وسيساعد هذا القرض المركز الجديد في الحصول على شهادة (LEED) الذهبية للمباني الخضراء، وبهذا يكون مركز التسوق الثاني الحاصل على الشهادة في مصر.

وأوضح البنك الأوروبي أنه سيتم كذلك إنشاء مرفق تعليمي في المركز بهدف تحسين فرص التدريب والعمل في قطاع البيع بالتجزئة والضيافة للشباب والفتيات على حد سواء، وسيكتسب المشاركون في التدريب مهارات جديدة ويحصلون على فرص عمل.

وسيُصمم التدريب وفقًا لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، بهدف سد الفجوة في المهارات وتعزيز فرص توظيف الشباب.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 5 مليارات يورو فيما يزيد على 90 مشروعًا في مصر منذ بدء عملياته في البلاد في عام 2012، ويستثمر البنك في جميع القطاعات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.