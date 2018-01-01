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مصر

مصر تحقق أسرع نمو بالقطاع السياحي في شمال أفريقيا بنسبة بلغت 16.5٪

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 04:39 م
جريدة الدستور
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قالت وزيرة السياحة؛ إن قطاع السياحة يشهد تطورا وتحسنا ملحوظا في اعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، الذي جاء فيه أن السياحة في مصر شهدت طفرة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نموًا في شمال أفريقيا بنسبة نمو 16.5٪ وهذا أعلى بكثير من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة في دائرة مستديرة حضرها توشيوكى ناكامورا المدير العام لهيئة التعاون الدولى اليابانية "الچايكا"، وكوراما أكيهيكو نائب مدير "الچايكا"، وزيولين تشاى مديرة قطاع تجارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية، ودورثي تيمبو نائب المدير التنفيذي للمركز العالمي للتجارة، وزوريتسا يوروسيفيك مديرة العلاقات المؤسسية والشراكة والمندوب الخاص بالأمم المتحدة، وكلوديا ليسبوا المنسق ومسئول العلاقات المؤسسية والشراكة بمنظمة السياحة العالمية.

وقد نظمت الدائرة المستديرة على هامش حفل العشاء الذي أقامه السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ على شرف زيارة وزيرة السياحة لسويسرا للمشاركة كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية المزمع عقدها اليوم تحت عنوان "تمويل قطاع السياحة من المؤسسات الدولية من أجل التنمية لتحقيق أجندة 2030 "Tourism financing for the 2030 Agenda"، وذلك في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تعقدها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية خلال الفتـرة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا.

وأكدت وزارة السياحة - في بيان لها اليوم - أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات هامة منها أهمية التغييرات التشريعية التي سيقوم بها المركز العالمي للتجارة ITC فيما يخص تجارة الخدمات دوليا، كما تم مناقشة مجالات التعاون المختلفة بين مصر وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء مناقشة دور وزارة السياحة كمنظم لقطاع السياحة في مصر، وذلك في ظل المستجدات التي طرأت على تجارة الخدمات حول العالم.

وتحدثت الوزيرة عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لرفع تنافسية القطاع ليتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، موضحة أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي ترتكز على النهوض بقطاع السياحة المصري من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتماشى مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت على أهمية تحديث التشريعات السياحية المنظمة لعمل قطاع السياحة، لتواكب متغيرات صناعة السياحة عالميا مثل التحول الرقمي والحجز الإلكتروني، وغيرهما، لافتة إلى أن محور الإصلاح التشريعي يعتبر أحد المحاور الرئيسية الخمس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم هذه المؤسسات الدولية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية لوضع الأسس العامة لتحديث التشريعات السياحية المنظمة لعمل قطاع السياحة في مصر لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، حيث إن هذه المؤسسات هي أكبر المؤسسات الدولية التي لها باع في هذا المجال، وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على الاستعانة بالخبرات العالمية وتبني أحدث الاتجاهات الدولية في تطوير قطاع السياحة في مصر.

وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على التعاون التام والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة السياحة إيمانا منها بأنه لا نجاح لمنظومة السياحة إلا من خلال هذا التعاون، مشيرة إلى أنه يوجد الآن اتحاد منتخب يعبر عن القطاع الخاص وحريص على الارتقاء بصناعة السياحة.

كما أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية لدعم ومساندة صناعة السياحة عالميا، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر والقائم بين وزارة السياحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية، ولافتة إلى قيام الوزارة بالاستعانة بخبراء متخصصين من منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية.

وقالت إنه جار الانتهاء من المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت دورة تدريبية لمفتشي قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة لتعريفهم على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، وتدريبهم على استخدام Tablets مصنعة خصيصًا لهذا الهدف، وذلك لإدخال التكنولوجيا الحديثة على نظام التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية.

كما أكدت على أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء الإشارة الى المشروعات الكبيرة التي تتعاون فيها مصر مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الچايكا) ومنها المتحف المصري الكبير، حيث أشارت الوزيرة إلى أن الترويج لافتتاح المتحف العام القادم هو أحد ركائز الحملة الترويجية لمصر في الخارج GEM2020.

وقالت إن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج السياحي والاستعانة بالتقنيات والمنصات الإلكترونية الهامة التي أصبحت لغة العصر، وذلك مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميا في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر في الخارج أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وذلك لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت مفهوم السياحة المستدامة بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية في برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، مشيرة إلى أنه تم تكوين وحدة للسياحة المستدامة داخل الوزارة لمتابعة كل الأنشطة ذات الصلة بذلك.

واختتمت وزيرة السياحة حديثها بالتأكيد على أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو مواكبة المتغيرات العالمية، وأن قطاع السياحة الآن على رأس أولويات الدولة المصرية.
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