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عالم

صحيفة بريطانية: تألق الفراعنة فى أمم إفريقيا يثير قلق "كلوب"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن تألق محمد صلاح وساديو ماني مع منتخبي بلادهما في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، يصيب المدير الفنى لـ"الريدز" بالصداع.

وأضافت الصحيفة، أن تألق الثنائي يعني وصول الفراعنة والسنغال إلى أدوار متقدمة في البطولة، وتأخر انضمامهما للمعسكر التأهيلى للفريق قبل انطلاق أولى مباريات الدوري الممتاز يوم 9 أغسطس المقبل.

وتابعت، أن صلاح وماني كان لهما فضل كبير في فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا والوصول للمركز الثاني في الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وأشارت إلى أن صلاح ساعد على وصول مصر لدور الـ16، بينما سجل مانى هدفين في كينيا وهي المباراة التي فازت فيها الستغال بثلاثة أهداف نظيفة وأرسلتها للدور الـ16.

وأوضحت أن كلا البلدين من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، أي اللعب حتى 19 يوليو وهو يوم المباراة النهائية، أي أن الفريق الذي يصل لنهائي البطولة سيوصل لاعبه قبل انطلاق الموسم بـ13 يومًا فقط.
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