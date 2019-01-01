إقالة سانشيز فلوريس من تدريب شنغهاي شينهوا

أعلن نادي شنغهاي شينهوا المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدربه كيكي سانشيز فلوريس استقال من منصبه.



وترك المدرب الإسباني، الذي تولى المسئولية فقط في ديسمبر كانون الأول الماضي، من منصبه متعللًا "بأسباب شخصية" وفقًا لما ذكرته حسابات شنغهاي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحمل شنغهاي مسيرة محبطة تحت قيادة المدرب السابق لبلنسية وواتفورد ويحتل حاليًا المركز 14 ضمن 16 فريقًا بالدوري الصيني.



وتركت الهزيمة 3-صفر أمام قوانغتشو ايفرجراند يوم الإثنين الماضي فريق شينهوا متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط مع وصول الموسم إلى علامة المنتصف.