"جوه الصندوق" أمسية حكي بالأعلى للثقافة.. الخميس

ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية حكي بعنوان "جوه الصندوق"، وذلك في تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس الموافق 4 يوليو الحالي.



وتقدم الأمسية مجموعة "أنا الحكاية" بمشاركة كل من: أمانى أبوزيد، وآية سامي، وإيمان شاهين، وسهام بنت سنية، وعبدالسلام، والعرض من إخراج وتلحين إيمان صلاح.



وجدير بالذكر أن عرض "جوه الصندوق" لمجموعة "أنا الحكاية" وهدف مجموعة "أنا الحكاية" هو تكسير الصور النمطية الرائجة التي تقدم للمرأة في الإعلام والأدب والسينما والقصص الشعبية وحتى قصص الأطفال، وخلق صوت للمرأة في قصص وحكايات نستطيع من خلالها رؤية عالمها الإنساني الحقيقي.



ويقدم هذا العرض حكايات نسوية من نتاج عدد من ورش الكتابة حول موضوع. وتتناول القصص مجموعة متنوعة من الموضوعات ومناقشة مفاهيم مثل التنميط الذي يقوم على النوع الاجتماعي وعلى العدالة فيما يخص العلاقات بين النساء والرجال، كما تقدم حكايات العرض عددًا من التجارب الذاتية التى يمكن للجمهور التماهي معها نظرًا لكونها تجارب إنسانية مرّ بها الكثيرون والكثيرات في مجتمعنا ومجتمعات أخرى أيضًا.



ويعتمد العرض في توصيل هذه الرؤية على إطار سردي وبصري مع توظيف لأدوات فن الحكي والموسيقى والأغاني.