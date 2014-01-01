غدًا.. حفل لفرقة "هوس" بجيزويت الإسكندرية

يستقبل مسرح مركز جيزويت الإسكندرية، غدًا الخميس، حفلًا لفرقة هوس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.



ويذكر أن "هـَوَس" فرقة مصرية مستقلة، تأسست بالقاهرة عام 2014، وتتميز موسيقاها بأسلوب موسيقى البروجريسف وبدراما اللحن والكلمات كوسيلة خاصة للتعبير الإنساني، أصدرت "هوس" ألبومين قصيرين عام 2015 هما "هوس" و"زي الشتا"، وكلاهما من إنتاج الفرقة، كما قدّمت العديد من العروض الحيّة داخل القاهرة وخارجها.



وشاركت في العديد من الفعاليات الهامة، منها أيام قرطاج الموسيقية 2017 ودي كاف 2017 وريد بول في الشارع 2018 وأخيرًا عيد الموسيقى بالقاهرة 2018.