ضبط متهم بعرض رشوة على مدير بديوان عام محافظة أسوان

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام مكتب مشروعك بديوان عام محافظة أسوان، مقابل تسهيل إجراءات حصوله على قطعة أرض بمدينة أسوان لإقامة أحد المشروعات عليها من بالقرب المناطق الحيوية ذات الرواج السياحي.



وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



جاء ذلك بالمشاركة الإيجابية من المواطنين الشرفاء للمساهمة في ضبط عدد من الموظفين الفاسدين، وتثمن الهيئة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا فى ضبط عدة قضايا.