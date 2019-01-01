حبس عاطلين بتهمة حيازة هيروين وأقراص مخدرة فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، الأربعاء، بحبس عاطلين بحوزتهما 100 جرام هيروين و130 قرصًا مخدرًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان، في ضبط عاطلين سابق اتهامها فى قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح دون ترخيص، وذلك أثناء بيعهم للمخدرات على عملائهم وبحوزتهم 100 جرام هيروين، و2 فرد محلى، و4 طلقات، و130 قرصا مخدرا.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال عينات من المضبوطات لفحصها واعداد تقرير فصل حول نوع المواد المخدرة التي بداخلها.