تفاصيل محادثات طالبان مع مندوبى أفغانستان فى قطر نهاية الأسبوع

يستعد مسئولو طالبان، للاجتماع مع مجموعة من المندوبين الأفغان فى الدوحة في نهاية هذا الأسبوع، فيما تتكثف الجهود الدبلوماسية لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء سنوات العنف التي استمرت حتى هذا الأسبوع بهجوم تفجيري مدمر في كابول.



وذكرت تقارير إعلامية، إلى أن اجتماع نهاية الأسبوع، الذي توسطت فيه قطر وألمانيا، سيتبعه سلسلة منفصلة من المحادثات بين مسلحى طالبان والدبلوماسيين الأمريكيين هذا الأسبوع بهدف الاتفاق على جدول زمني للانسحاب، بالإضافة إلى ضمانات أمنية لأفغانستان بعد انتهاء الصراع.



واستمرت هذه المحادثات لفترة أطول مما كان متوقعًا، حيث يتنازع الجانبان بشأن الجدول الزمنى والضمانات التي تطالب واشنطن بفرضها على الجماعات المسلحة، بما فى ذلك تنظيم "القاعدة".



وأشارت تقارير إعلامية، إلى فشل اجتماع تم التخطيط له سابقًا بقطر في أبريل الماضي، قبل أن يبدأ وسط جدال حول حجم الوفد الأفغاني المقترح المكون من 250 فردًا وكذلك حول مكانته كهيئة تمثيلية.



وهذه المرة، سوف يحضر نحو 40 فردًا من الشخصيات والناشطين الأفغان إلى الدوحة، ولكنهم ليسوا ذو اعتبارات رسمية، وهو شرط ضروري لعقد المحادثات بسبب رفض طالبان التعامل مباشرة مع الحكومة في كابول.



تأتي هذه المحادثات بدعوة من الوسطاء الألمان والقطريين، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هوية المشاركين، فيما قال ماركوس بوتزيل، الممثل الخاص لبرلين في أفغانستان وباكستان، في بيان له، إنهم يشاركون فقط بصفتهم الشخصية وعلى قدم المساواة.



وقال مصدر ثالث فى كابول، إن الهدف الرئيسي للمحادثات بين الأفغان هو بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة لأنه لن يكون هناك مسئول حكومي أجنبي في الغرفة.



وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن المحادثات مع الفريق الأمريكي، بقيادة الممثل الخاص لواشنطن المولود في أفغانستان زلماي خليل زاد، تحرز تقدمًا جيدًا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.



وإلى جانب الجدول الزمني للانسحاب والضمانات الخاصة بالترتيبات الأمنية المستقبلية، يقول المسئولون الأمريكيون إنهم يحتاجون إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والمحادثات الكاملة بين طالبان والحكومة الأفغانية قبل الانتهاء من أي اتفاق.