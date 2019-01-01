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مصر

تقديم الخدمة العلاجية لـ240 طالبًا في آخر أيام الامتحانات

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 04:13 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ240 بلاغًا لحالات مرضية، خلال آخر أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إسعاف الـ240 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، ولم تتطلب أي من الحالات النقل إلى المستشفيات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتًا إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف.

فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى وجود الزائرات الصحيات، بالإضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كل التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
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