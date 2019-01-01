ضبط مديرة المشروعات بجهاز شئون البيئة بتهمة الرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة؛ لاتهامها بطلب وتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية.



وكشفت الرقابة الإدارية، أن الرشوة كانت مقابل إعداد الأولى دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونًا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الأمر الذى يترتب عليه تشغيل المصنع رغم مخالفته للاشتراطات البيئية.



وبعرض المتهمتين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

