بوتين يؤكد خلال مؤتمر "إفريقيا-روسيا" أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني.



جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر "إفريقيا - روسيا" الذي استضافته جمهورية روسيا الاتحادية اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.



وشدد بوتين في كلمته على أهمية التوسع كذلك في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها لمكافحة الأعمال الإرهابية.



كان الدكتور علي عبدالعال قد ألقى كلمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديرًا من الجانب الروسي للريادة المصرية ورئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.