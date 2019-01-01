الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

بوتين يؤكد خلال مؤتمر "إفريقيا-روسيا" أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 04:10 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر "إفريقيا - روسيا" الذي استضافته جمهورية روسيا الاتحادية اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وشدد بوتين في كلمته على أهمية التوسع كذلك في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها لمكافحة الأعمال الإرهابية.

كان الدكتور علي عبدالعال قد ألقى كلمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديرًا من الجانب الروسي للريادة المصرية ورئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

منذ يوم

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

منذ حوالي 22 ساعة

الموزع أحمد إبراهيم: "أنغام مراتي والناس بتحب تهري"

منذ حوالي 5 ساعات

بهتافات "مو صلاح".. المصريون يستقبلون راموس في الغردقة

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

تعرف على أسباب حدوث ترهلات الجسم

الأهلي يعلن عن موعد عودة عمار حمدي مع الفريق الأول

مروة نجيب: تطوعت في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لهذا السبب (فيديو)

الخطيب يشيد بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني

ads

رياضة

تحديد موعد عودة بوفون إلى يوفنتوس

إقالة سانشيز فلوريس من تدريب شنغهاي شينهوا

أندرسون وإيسنر يقودان نجوم العالم فى كأس لافر للتنس

مدرب المنتخب: متفائلون بلقاء جنوب إفريقيا

الرئيس نيوز

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون العسكري

جمهورية الضحك الأولى" (4 - 4): مبارك.. "نُكتة تاريخية" عمرها 30 سنة

الرقابة الإدارية تضبط قضايا فساد موظفين وتثمن المشاركة الايجابية للمواطنين الشرفاء

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية: اتفاق على زيادة الاستثمار

منوعات

وفاة رضيع قتلت أمه طعنًا في لندن

أول كسوف كلي منذ 427 عامًا في تشيلي

الصين: إطلاق خطين جويين مباشرين مع مدينتي أوساكا وشيزوكا في اليابان

متحف "يوفيزى" الإيطالي يستعيد لوحة نهبها النازيون عام 1944

كشكول

اعتماد نتيجة دبلوم مدارس التمريض بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6٪

السبت.. بدء اختبارات القدرات بجامعة قناة السويس

جامعة أسيوط: التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات في 3 كليات.. السبت

قبل التنسيق.. تعرف على كلية طب جامعة الأزهر "أقسامها- أماكنها - نسب القبول"

إسلام سياسي

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

حملة توقيعات شبابية لسحب الثقة من عواجيز الإخوان بتركيا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

"جوه الصندوق" أمسية حكي بالأعلى للثقافة.. الخميس

غدًا.. حفل لفرقة "هوس" بجيزويت الإسكندرية

غدًا.. توقيع ومناقشة "سان ستيفانو" بكتبخانة تيتي

أنشطة فنية ومحاضرات بـ"ثقافة أسيوط"

صفحتنا ع الفيس بوك