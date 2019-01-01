تجديد حبس متهمين بمحاولة إحياء "ألتراس أهلاوي"

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس اثنين من مشجعي النادي الأهلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.



كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إخلاء سبيل متهم من مشجعي النادي الأهلي، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.



ووجهت النيابة للمتهم "محمد إسماعيل" في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسه سابقًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.