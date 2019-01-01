حبس سائق 6 أشهر بتهمة قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حبس متهم بالقيادة تحت تأثير المخدرات 6 أشهر مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوية المستشارين محمد فؤاد وجابر الجزار.



كانت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مكى المحامى العام، أحالت المتهم "كمال. ف"، إلى محكمة الجنايات، وذلك لقيادته السيارة تحت تأثير مخدر الحشيش بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.



وكان البداية عندما استوقف ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، أثناء حملة مرورية على طريق الفيوم بالكيلو 20 بدائرة القسم، سيارة وتبين أنها قيادة "كمال. ف" 32 سنة، وبمناقشته اشتبه في تعاطيه مواد مخدره فتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبتوقيع الكشوف الاستدلالية المعتمدة من وزارة الصحة، ثبت تعاطيه مادة الحشيش المخدر.