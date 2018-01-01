تجديد حبس متهمين بـ"المحور الإعلامي للإخوان" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهمين بقضية "المحور الإعلامي للإخوان" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة.



ويواجه المتهمان "عمر. د" و"أمير. أ" في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

