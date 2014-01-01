الشرطة اليابانية تحيل للنيابة أوراق 5 أشخاص خططوا للانضمام لـ"داعش"

أحالت الشرطة اليابانية إلى الادعاء العام، أوراق خمسة أشخاص خططوا للسفر إلى سوريا؛ للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تضم طالبًا سابقًا بجامعة هوكايدو في الثلاثينيات من العمر وأستاذًا سابقًا بجامعة دوشيشا في الخمسينيات من العمر، و3 أشخاص آخرين.



وقال المسؤولون في شرطة العاصمة طوكيو إن الخمسة وضعوا خطتهم في شهر أغسطس عام 2014، وأن اثنين منهم تواصلا مع الجماعة المسلحة والتمسا الدعم المالي واشتريا تذاكر طيران؛ بنية الانضمام إلى التنظيم الإرهابي كـ(مقاتلين).



ويُشتبه في أن الأشخاص الخمسة كانوا يستعدون أو يخططون للانخراط في عمليات قتالية، في انتهاك لقانون العقوبات الياباني، وهم أول من تُوجه إليهم مثل هذه التهمة.