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الثقافة

غدًا.. توقيع ومناقشة "سان ستيفانو" بكتبخانة تيتي

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تقيم مكتبة كتبخانة تيتي، حفل توقيع ومناقشة رواية "سان ستيفانو" للكاتبة ريم أبوعيد، والصادرة عن دار جولدن بوك للنشر والتوزيع، في معرض الإسكندرية للكتاب 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدًا الخميس، بمقر المكتبة بالهرم.

ومن المقرر أن يناقش الرواية كل من الناقد صالح شرف الدين والناقد السيد الزرقاني.

ومما جاء في الرواية نقرأ: "كانت تزداد إعجابًا به كلما زادها من حديثه.. كان يتحدث عن مدينته وكأنه عاشق متيم.. تعددت لقآتهما.. وفي كل مرة تلتقيه كانت تغوص أكثر وأكثر في عالمه الساحر وترى الإسكندرية وكأنها لم ترها من قبل.. كان يبهرها دائمًا بما يرويه لها من حكايات عن هذه المدينة وعن عشاقها الكثر.. حكى لها عن المعماري أنطونيو لا شاك.. وأراها ما تبقى من المعمار الذي شيده ذلك العاشق للإسكندرية.. المدينة التي أصبحت قضيته الوحيدة في الحياة وشغله الشاغل وعشقه الأبدي الذي توارثه عن جده".

ريم أبوعيد.. روائية مصرية، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها: ذات حلم، امرأة فوق العادة، حالة هذيان، على اسم مصر، كونشيرتو الحب والمطر، ومن الروايات: "على هامش العاصفة"، "متروبول"، فضلا عن كتاب "عاهات فيسبوكية".
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