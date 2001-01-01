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عالم

بروتوكول تعاون بين المجلسين العربي للطفولة والأردني لشئون الأسرة لدعم مؤسسات الطفولة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
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وقع الأمين العام للمجلس العربي للطفولة الدكتور حسن البيلاوي، اليوم الأربعاء، والأمين العام للمجلس الوطني الأردني لشئون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع دعم بناء قدرات مؤسسات الطفولة في الدول العربية لتطبيق نموذج المجلس العربي لتنشئة الطفل "تربية الأمل".

ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لعامين، عدة عناصر ترتكز على إعداد الأدلة التدريبية وإعداد ورقة سياسات مفاهيمية لتنمية الطفولة المبكرة وخطة لكسب التأييد لتطبيق نموذج تنشئة الطفل "تربية الأمل"، وتنفيذ الورش التدريبية وورش العمل الإقليمية لتدريب المؤسسات المعنية بالطفل، كما يستند على دعم بناء قدرات مؤسسات الطفولة في الدول العربية لتطبيق نموذج المجلس العربي لتنشئة الطفل "تربية الأمل" في أربع دول عربية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، مستهدفا تفعيل دور الأسرة والمدرسة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تنشئة الطفل، ودعوة الرأي العام العربي وتعبئته لدعم المفاهيم والمبادئ التي يقوم عليها النموذج الجديد.

وقال الدكتور حسن البيلاوي، في تصريحات عقب التوقيع، "إن البروتوكول يعد خطوة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين المجلسين العربي للطفولة والوطني لشئون الأسرة، بما يسهم في تطوير الأساليب الراهنة لتنشئة الطفل ويساعده في المستقبل على المشاركة والمساهمة بفاعلية في بناء وطنه وتنميته والتمكن من الخصائص المعرفية والمهارات السلوكية والقيمية والقدرة على المشاركة والإبداع والتجديد".

وأضاف أن نموذج "تربية الأمل"، الذي وضعه المجلس، يهدف إلى بناء الأمل لدى الطفل من خلال تنمية وعي عقلاني مستنير يطلق طاقاته في التفكير الناقد والإبداع، ويمكنه من مهارات القرن الحادي والعشرين، ويبني قدراته في التعلم المستمر والعمل والحياة، ويؤهله للمشاركة بالاندماج الكامل في مجتمعه المحلي والعالمي، إلى جانب بناء السياسات والبيئات التمكينية الداعمة لتحقيق هذا المفهوم الشامل للمواطنة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد المقدادي "إن هذا البروتوكول يأتي إيمانا من المجلس الوطني بالعمل التشاركي ورغبة في فتح آفاق جديدة لمؤسسة العمل في قضايا حقوق الطفل وتنشئته التنشئة الأسرية السليمة، كما يأتي ترجمة لإيمان المجلس بأهمية تعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات والهيئات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لدعم حقوق الطفل، ودعم دور الأسرة في المجتمع وتسخير قدراتها وإمكانياتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مجال حقوق الطفل وتمكينها للقيام بدورها على أكمل وجه".

يذكر أن المجلس الوطني الأردني تم تأسيسه عام 2001، وترأس مجلس أمنائه الملكة رانيا العبدالله، ويهدف إلى تحسين مستوى نوعية حياة الأسرة الأردنية وحياة أفرادها.
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