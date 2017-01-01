قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، تجديد حبس "ملك الكاشف" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بمشاركة جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار يعاقب عليها القانون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتستكمل النيابة التحقيقات مع المتهمة رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تواجه اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

