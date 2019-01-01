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فن

طارق العريان ينتهي من تصوير فيلم "ولاد رزق 2"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:50 م
جريدة الدستور
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انتهى المخرج طارق العريان، الأربعاء، من تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل، فيما يواصل حاليًا عمليات مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للانتهاء منها منتصف الشهر الجاري.

كانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو الدعائي الأول منذ عدة أيام، والذي يجسد بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول من "ولاد رزق"، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
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