تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين بـ"توظيف الأموال"

قررت نيابة الأموال العامة، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.



وكشفت التحريات الأمنية، عن أن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، وآخر صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات، تلقيا مبالغ مالية منهم بلغت 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التي تحصلا عليها منهم.

