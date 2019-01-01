22. 0 % ارتفاعا في مؤشر بورصة السعودية عند الإغلاق

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحًا 19.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8853.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.78% رابحًا 67.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3881.28 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 84.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجعت 76 شركة.



وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%.



وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.72%، ثم التأمين العربية بنسبة 7.34%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم "ينساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم العالمية بنسبة 2.06%، ثم الجوف بنسبة 1.93%.