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اقتصاد

22. 0 % ارتفاعا في مؤشر بورصة السعودية عند الإغلاق

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحًا 19.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8853.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.78% رابحًا 67.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3881.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 84.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجعت 76 شركة.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.36%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%.

وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.72%، ثم التأمين العربية بنسبة 7.34%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم "ينساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم العالمية بنسبة 2.06%، ثم الجوف بنسبة 1.93%.
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