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عالم

"الصحة العالمية":التطعيم هو الحل الأمثل للقضاء على الملاريا في غانا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 219 مليون شخص حول العالم أصيبوا بالملاريا في عام 2017، من بينهم 90% من قارة إفريقيا، مشيرة إلى أن 5.5 مليون شخص، وخاصة الأطفال، يصابون بهذا المرض في غانا سنويًا.

وقالت المنطمة- في بيان أصدرته اليوم الأربعاء- "إنه يجرى حاليًا اختبار مصل "ار.تي.اس.اس" على 360 ألف طفل دون الثانية من العمر في ثلاث دول شاركت في الدراسة الجديدة، وهي (غانا وكينيا ومالاوي).. موضحة أنه يسمح بتقليل حالات الإصابة بهذا المرض الذي يتسبب في وفاة طفل كل دقيقتين فى العالم بنسبة 40%".

وأضافت أنه من المقرر أن يتلقى الأطفال 3 جرعات منشطة حتى يبلغوا الثانية من العمر ليتمكن العلماء من تحديد مدى فعالية المصل الجديد، منوهة بأن مصل "ار.تى.اس.اس" الجديد هو ثمرة 30 عامًا من العمل والأبحاث واستثمار ما يقرب من مليار دولار.

وعلى الرغم من الجهد المبذول والأموال التي خصصت لهذا الهدف، فإن المصل الجديد لا يصنع المعجزات فهو يقلل من حالات الإصابة بالمرض بنسبة 40% فقط، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الإجراءات الوقائية التقليدية مثل استخدام الناموسيات ورش المبيدات والتخلص من المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض، أمر حتمي.

ومن جانبه، قال ريتشارد ميهيجو المسئول عن البرنامج لدى منظمة الصحة العالمية "إن المصل الجديد مهم للطبقات الفقيرة الأكثر عرضة للدغات البعوض، موضحًا أنه إذا جرى تعميم العمل بهذا البرنامج فإنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق فارقة فى طريق القضاء على هذا المرض القاتل".

يذكر أن الملاريا من أقدم الأمراض وأكثرها فتكًا على مستوى إفريقيا، فيما يمثل المصل الجديد خطوة إلى الأمام تفتح أبواب الأمل للقضاء تمامًا على هذا المرض، وهو ما أكده أوين كالوا، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غانا، بالقول إن الملاريا تقوض قدرتنا الإنتاجية وازدهارنا وتغرق شعبنا في الفقر المدقع.
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