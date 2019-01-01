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حوادث

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم فى البحيرة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أصيب 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار في البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية البيضا.

على الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إصابة "دينا إبراهيم محمد"، ١٣ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم، وأشقائها "فاتن"، ١٠ سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "ملك"، 6 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمود" 3 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب الأب "إبراهيم"، ٣٥ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وجروح متفرقة واشتباه كسر بالضلوع، و"مها عبده أحمد"، ٣٠ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.
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