مصرع 8 أشخاص وفقدان آخرين جراء انقلاب قارب فى نهر السند

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان آخرين؛ جراء انقلاب قارب في نهر السند.



ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة المحلية تانفير خان، قوله إن القارب غرق قرب قرية "هري بور" الكائنة بإقليم "خيبر بوختنخوا"، وتمكنت فرق البحث من إنقاذ 12 شخصًا وانتشال جثث ثمانية من الضحايا.



وأفاد المسئول بالشرطة أن القارب كان يحمل قرابة 40 شخصًا رغم أنه مصمم لحمل 25 فقط، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.