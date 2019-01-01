انتحار طالبة بالثانوية العامة بـ"الحبة القاتلة" فى البحيرة

أنهت طالبة بالصف الثالث الثانوي حياتها، الأربعاء، بتناول أقراص حفظ الغلال "القاتلة" قبل الذهاب إلى الامتحان.



تلقى اللواء مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بورود بلاغ إلى مركز شرطة إيتاى البارود من قسم السموم بالمستشفى العام، يتضمن وصول "دعاء. م. خ"، 18 سنة، مقيمة بقرية أبوالسحمة شبراخيت، مصابة بتسمم إثر تناولها قرص غلال، وعقب وصولها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.



تم التحفظ على الجثة بمستشفى إيتاى البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.