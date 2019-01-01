جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، اعتقال فلسطينيا، تمكن من عبور السياج الأمني الفاصل على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ووصل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى غلاف قطاع غزة المحاصر، وتعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها بعد تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تمت مع حركة حماس الفلسطينية، برعاية مصرية وأممية.



وقال نتنياهو: "تل أبيب تريد استعادة الهدوء، لكننا في الوقت ذاته نستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة إذا لزم الأمر".



وجاءت تصريحات نتنياهو عقب انتها اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، أمس، الذي عقد بحضور رئيس فرقة غزة، وقائد القيادة الجنوبية بالجيش، في مقر فرقة غزة بغلاف القطاع المحاصر.