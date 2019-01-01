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فن

افتتاح معرض "جدة عروس الفن" في السعودية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:18 م
جريدة الدستور
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افتتحت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، أمس الثلاثاء، معرض "جدة عروس الفن" بأتيليه جدة للفنون التشكيلية بالسعودية.

وقال هشام قنديل، مدير أتيليه جدة، إن مصطلح "جدة عروس البحر الأحمر" تعارفنا عليه وأدركناه جميعًا في الآونة الأخيرة، حيث تبهرنا جدة باحتوائها الفن وأهله، مضيفًا أنه من هنا جاءت فكرة المعرض الصيفي لتطفئ حر الصيف بنسائم الفن الجميل.

ويشارك بالمعرض الذي يستمر لمدة شهر 100 فنان عربي، من بينهم كل من: إنجي أفلاطون، عبدالله حماس، سيد عبدالرسول، عبدالله إدريس، مريم عبدالعليم، شاليمار شربتلي، حسين الجبالي، عصمت دواستاشي، صلاح المليجي، رضا عبد السلام، رضا عبد الرحمن، محمد عرابي، علا حجازي، إيمان أسامة، رمضان عبدالمعتمد، الزعيم أحمد، عزت إبراهيم، فاطمة عبدالرحمن، مصطفى الرزاز، عماد إبراهيم، أشرف زكي، الشيخ إدريس، عادل ثروت، أيمن السمري، شريف عبدالقادر.

كما يشارك كل من: أحمد نبيل سليمان، وائل درويش، سامي البلشي، فهد خليف، علي حسان، محمود حامد، مارجو فيون، خضير البورسعيدي، محمد عمر طوسون، سعد العلاوي، نذير ياوز، ابراهيم النغيثر، عصام عسيري ، صبري عبد الغني، نوال مصلي، نيفين درويش، رياض حمدون، عبد الرحمن المغربي، محمد الرباط، عبد العزيز بوبي، محمد الشهيري، جيهان سليمان، محمد التهامي، صلاح عناني، مرفت رفعت، سلوي حجر، كريم حلمي، عبدالوهاب مرسي، أحمد عبدالكريم، أحمد يوسف بيومي، أمل نصر، سامي أبوالعزم، مريم حتحوت، محمد الناصر، سيد قنديل، أحمد عبدالجواد، عمرو سنادة، وجيه وهبة، هادي البرعي، جلال الحسيني، هند الفلافي، زكريا سليمان، محمد نجيب معين، عبد الرحيم شاهين، وهيب زقزوق، منال الحمدان، نهار مرزوق، صادق غالب، مريم.
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