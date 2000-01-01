الصحة والتعليم على رأس القائمة.. أين ذهبت الأموال المتوفرة من ترشيد دعم المواد البترولية؟ (فيديو)

كشفت أرقام موازنة 2019، عن الكثير من التعديلات، كان أبرزها ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بلغ حوالى 37 مليار جنيه، تم توجيها لدعم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وزيادة المرتبات، و المعاشات وتكافل وكرامة.

وتأتى خطوة إعادة توجيه هذا المبلغ لدعم قطاعات الخدمات كانت برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجهات الحكومة بالانحياز إلى المواطن الذي تحمل أعباء عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها، فإنه يستحق مستقبلا أفضل له ولأولاده.

وأشارت أرقام إلى أن الأجور في الموازنة العامة لــ2019، بلغت 301 مليار جنيه، لأول مرة، وهو الرقم الذى كان من المستحيل إقراره بدون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، التى مكنت الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه.