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سياسي

"الأعلى للإعلام" يناقش رفع أسعار الصحف الورقية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
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عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وبحضور الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وقيادات بالصحف القومية والخاصة والحزبية.

ناقش الاجتماع قضية رفع أسعار الصحف الورقية وتم التوافق خلال الاجتماع بين الموجودين بالإضافة إلى اتصال رئيس المجلس بكل من السادة صلاح دياب "المصري اليوم" ومحمد الباز "الدستور" وخالد صلاح "اليوم السابع" وعماد الدين حسين "الشروق" الذين أبدوا موافقتهم، على توحيد رفع الأسعار تعزيزًا للشفافية وحماية المنافسة ومنع السلوك الاحتكاري.

كما تم التوافق على وضع خطط لكل مطبوعة لتطوير المحتوى وتقديم خدمات مميزة للقارئ.
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