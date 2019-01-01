ارتفاع نسبة العجز التجاري في أمريكا لأعلى مستوى منذ 5 أشهر

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي نشرتها، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة العجز التجاري في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقعة، لتصل لأعلى مستوى منذ 5 أشهر فى ظل ارتفاع الواردات.



وجاء في بيان وزارة التجارة أن نسبة العجز التجارى ارتفعت بنسبة 4ر8%، وهى أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 5ر55 مليار دولار في مايو الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وكان محللو بلومبرج قد توقعوا بأن يبلغ حجم العجز التجاري 54 مليار دولار.



وارتفعت الواردات بنسبة 3ر3% والصادرات بنسبة 2 %.



وقد بلغ حجم الصادرات 6ر210 مليار دولار، في حين سجلت الواردات 2ر266 مليار دولار. وارتفع حجم العجز التجاري مع الصين ليسجل 1ر30 مليار دولار.



وقالت بلومبرج إن ارتفاع نسبة العجز التجارى يظهر كيف تؤثر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحرب فرض الرسوم المتبادل بين أمريكا والصين بصورة سلبية على النشاط الاقتصادي ونمو الاقتصاد.