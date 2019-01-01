الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"الأفلان": انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت هو الحل للأزمة الحالية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
طباعة
قال محمد جميعي الأمين العام لحزب جهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" إن انتخاب رئيس جديد للبلاد في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية هو الحل الأجدى للخروج من الأزمة السياسية الحالية وتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى.

وأبدى جميعي ـ في تصريحات له اليوم بالجزائر العاصمة ـ دعم حزبه لكل مبادرة سياسية تعكس طموح الحراك الشعبي الوطني وتفضي لحل الأزمة في أقرب وقت، محذرا من استمرار الأزمة وعواقبها الوخيمة على الجواب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرا أن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت هو الحل لتجنيب الجزائر الفوضى كونها تحتاج للاستقرار لتحصين حدودها.

ودعا إلى الاستناد إلى الدستور لإيجاد مخارج للأزمة لضمان الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية يسبقها حوار بناء ومثمر وواقعي يجسد تلاحم الشعب والجيش والنخب الفكرية.

وهاجم جميعي من سماهم "دعاة المرحلة الانتقالية"، وقال "هل الديمقراطية تعني أن يصلوا إلى مناصب دون أصوات الشعب؟، إن من يريدون تجميد العمل بأحكام الدستور يريدون تهديم أسس الدولة التي استعادها أبناء نوفمبر بتضحياتهم الجليلة.

وقال" إن الدستور مهما كانت نقائصه هو حصن الشعب وهو الجامع لثوابته الراسخة والضامن للحريات الفردية والجماعية".

وأشاد بدور الجيش الجزائري وقيادته من الحراك الشعبي، مشددا أن مواقف حزب جبهة التحرير الوطني الداعمة للجيش الوطني الشعبي وقيادته المجاهدة قناعة منه أن هذا الجيش المتمسك بمبادئ ثورة نوفمبر التحريرية المتوحد المتماسك هو صمام أمان الجزائر.

وقال إن " المؤسسة العسكرية حافظت على سلمية الحراك ورافقت العدالة في مكافحة الفساد وفقا للقانون ودون استثناء، والحزب يدعم المؤسسة العسكرية عن قناعة راسخة لأن موقفها سيادي يستند لمصلحة الشعب الجزائري".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تضبط عصابة لبيع سماعات الغش في الامتحانات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إصابة 100 شرطى إسرائيلى وتلف 19 سيارة خلال تظاهرات الإثيوبيين

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019

منذ حوالي 3 ساعات

بهتافات "مو صلاح".. المصريون يستقبلون راموس في الغردقة

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

ستوديو

سائق يبدع فى الرسم على الشاحنات بطريقة غريبة (فيديو)

وزير الصناعة الأردنى: اللجنة العليا المصرية الأردنية تاريخية (فيديو)

خبير يكشف أهمية التدريب العسكري المشترك بين مصر والهند

صانع ألعاب سحرية فى ضيافة "القاهرة اليوم"

ads

رياضة

الخطيب لموقع "الكاف": محمد صلاح ومانى الأبرز فى أمم إفريقيا

الاتحاد الدولى لكرة اليد يكرم الحكم الراحل محمد سمير

مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة فى "كان" تحدٍ كبير

"كاف": رباعى مصرى ضمن التشكيل الأفضل لدور المجموعات بأمم إفريقيا "مصر 2019"

الرئيس نيوز

بصورة مثيرة وفيديو صادم.. إيفانكا ترامب حديث العالم هذا الأسبوع

حصاد مبادرة مبادرة الرئيس لـ"صحة المرأة" في 9 محافظات

مغردون لراموس: "أهلاً بك في بلد السلام وبلاش تضرب صلاح تاني"

تفاصيل جولة وزيرة الصحة التفقدية للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

منوعات

وفاة رضيع قتلت أمه طعنًا في لندن

أول كسوف كلي منذ 427 عامًا في تشيلي

الصين: إطلاق خطين جويين مباشرين مع مدينتي أوساكا وشيزوكا في اليابان

متحف "يوفيزى" الإيطالي يستعيد لوحة نهبها النازيون عام 1944

كشكول

"ثانوية بلا تسريب".. ماراثون امتحانات ينتهي بالجبر.. ونتائج منتصف يوليو.. و"شوقي" يتوعد هؤلاء

جامعة القاهرة: "الوزراء" يُصدر عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق

تعرف على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

بـ"450 جنيه للمظروف".. أماكن وإجراءات اختبارات قدرات الإعلام

إسلام سياسي

معتز مطر يستغل الأطفال في الترويج لحملة "اطمن أنت مش لوحدك"

طفل يمني يقتل عنصرين من ميليشيا الحوثي ثأرًا لإعدام والده

نكشف حقيقة وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

انتحاري يفجر نفسه عقب محاصرته من الشرطة في العاصمة التونسية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
تعاليم نافعة من قصة «ديل الأرنب»
القس. رفعت فكرى
اعترافات زوجة شجاعة
ثروت الخرباوي
يونيو العظيمة.. أم الثورات
ماجد حبته
هارفارد الإرهابيين
المزيد
ads

الثقافة

ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

ثقافة المنوفية تناقش كيفية تربية أولادنا

"ثقافة الأقصر" تناقش الإرهاب الفكري

احتفالات "ثقافة الوادي الجديد" بذكرى ثورة 30 يونيو

صفحتنا ع الفيس بوك