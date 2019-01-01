"الأفلان": انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت هو الحل للأزمة الحالية

قال محمد جميعي الأمين العام لحزب جهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" إن انتخاب رئيس جديد للبلاد في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية هو الحل الأجدى للخروج من الأزمة السياسية الحالية وتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى.



وأبدى جميعي ـ في تصريحات له اليوم بالجزائر العاصمة ـ دعم حزبه لكل مبادرة سياسية تعكس طموح الحراك الشعبي الوطني وتفضي لحل الأزمة في أقرب وقت، محذرا من استمرار الأزمة وعواقبها الوخيمة على الجواب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرا أن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت هو الحل لتجنيب الجزائر الفوضى كونها تحتاج للاستقرار لتحصين حدودها.



ودعا إلى الاستناد إلى الدستور لإيجاد مخارج للأزمة لضمان الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية يسبقها حوار بناء ومثمر وواقعي يجسد تلاحم الشعب والجيش والنخب الفكرية.



وهاجم جميعي من سماهم "دعاة المرحلة الانتقالية"، وقال "هل الديمقراطية تعني أن يصلوا إلى مناصب دون أصوات الشعب؟، إن من يريدون تجميد العمل بأحكام الدستور يريدون تهديم أسس الدولة التي استعادها أبناء نوفمبر بتضحياتهم الجليلة.



وقال" إن الدستور مهما كانت نقائصه هو حصن الشعب وهو الجامع لثوابته الراسخة والضامن للحريات الفردية والجماعية".



وأشاد بدور الجيش الجزائري وقيادته من الحراك الشعبي، مشددا أن مواقف حزب جبهة التحرير الوطني الداعمة للجيش الوطني الشعبي وقيادته المجاهدة قناعة منه أن هذا الجيش المتمسك بمبادئ ثورة نوفمبر التحريرية المتوحد المتماسك هو صمام أمان الجزائر.



وقال إن " المؤسسة العسكرية حافظت على سلمية الحراك ورافقت العدالة في مكافحة الفساد وفقا للقانون ودون استثناء، والحزب يدعم المؤسسة العسكرية عن قناعة راسخة لأن موقفها سيادي يستند لمصلحة الشعب الجزائري".