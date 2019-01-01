نتنياهو: نريد هدوءًا مع غزة.. ونستعد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل، إنه أمر بالاستعداد لحملة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة المحاصر، في حال لزم الأمر.



وعُقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، اليوم بحضور رئيس فرقة غزة، وقائد القيادة الجنوبية بالجيش، في مقر فرقة غزة بغلاف القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.



وتابع نتنياهو: "تل أبيب تريد استعادة الهدوء، لكننا في الوقت ذاته نستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة إذا لزم الأمر".



ووصل نتنياهو، اليوم، إلى غلاف قطاع غزة المحاصر، وتعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها بعد تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تمت مع حركة حماس الفلسطينية، برعاية مصرية وأممية.



ورفض رؤساء المجالس الإقليمية الاستيطانية "أشكول" و"شاعر هنيجيف" حضور اجتماع نتنياهو.



وقال رؤساء المجلسين إنهم فوجئوا بأن نتنياهو وجه الدعوة لعشرين شخصًا من المجالس المحلية لمستوطنات الجنوب، مما يعني أنه لا يريد عقد اجتماع خاص حول تهديدات البالونات الحارقة وصواريخ المقاومة لمستوطنات الغلاف.