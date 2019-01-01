السيطرة على حريق في محل بحدائق القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار سكني في حدائق القبة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات بحدائق القبة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وأوضح مصدر أمني، أن رجال الحماية المدنية فرضوا كردونًا أمنيًا لمنع تمدد ألسنة اللهب للعقارات المجاورة، وجار الانتهاء من عملية التبريد حفاظًا على أرواح المواطنين.



فيما تم استدعاء فريق النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث والوقوف على سبب الحريق وتولي التحقيقات.