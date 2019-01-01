الجيش الجزائري يلقى القبض على خمسة عناصر "دعم" للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن توقيف خمسة عناصر "دعم " للجماعات الإرهابية بولايتي: "خنشلة" و"تبسة " شمال شرق البلاد.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر "الدرك الوطني" التابع للجيش، في وقت سابق، خمسة عناصر "دعم" للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من ولايتي: خنشلة" و"تبسة".



وأشار البيان- في هذا الصدد- إلى أنه تم توقيف "منقبين" عن الذهب، وحجز مولدين كهربائيين، ومطرقتي ضغط، و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، ومركبة رباعية الدفع، بمنطقة "عين قزام " جنوب الجزائر.