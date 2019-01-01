حريق يلتهم محتويات شقة في السنطة

شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بالغربية نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية، حيث أتت النيران على جميع محتويات الشقة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بمعاونة الأهالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.