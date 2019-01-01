بوتين يوقع مرسوما بتعليق العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بتعليق العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.



وذكرت وكالة أنباء تاس " الروسية " نقلا عن "بوابة المعلومات القانونية " التابعة للرئاسة الروسية " الكرملين " نص المرسوم، الذى أفاد بأنه تم تعليق المعاهدة بين "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية " والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التخلص من الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، الموقعة في مدينة واشنطن في 8 ديسمبر1987، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.