الاتحاد الدولى لكرة اليد يكرم الحكم الراحل محمد سمير

كرم الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، الراحلين من أسرة اللعبة خلال العام الماضي، ومنهم الحكم المصري الدولي محمد سمير.



جاء التكريم على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المقامة حاليا في السويد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة ومؤمن صفا أمين الصندوق.



رحل محمد سمير الذي شغل منصب رئيس لجنة حكام القاهرة، العام الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز 40 عاما.



وأشاد الحاضرون من أعضاء الجمعية العمومية باللفتة الإنسانية الطيبة التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة اليد من خلال عرض صور الراحلين من أسرة اللعبة، والتأكيد على العطاء الذي قدموه طوال مشوارهم مع كرة اليد لسنوات طويلة.