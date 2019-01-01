رؤساء المجالس الاستيطانية يرفضون حضور اجتماع نتنياهو

رفض رؤساء المجالس الإقليمية الاستيطانية "أشكول" و"شاعر هنيجيف" حضور اجتماع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في غلاف قطاع غزة المحاصر، حسبما بثت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".



وقال رؤساء المجلسين، إنهم فوجئوا بأن نتنياهو وجه الدعوة لعشرين شخصا من المجالس المحلية لمستوطنات الجنوب، مما يعني أنه لا يريد عقد اجتماع خاص حول تهديدات البالونات الحارقة وصواريخ المقاومة لمستوطانت الغلاف.



وتابعوا: "نحترم رؤساء المجالس المحلية بالطبع، ولكن نتنياهو لا يريد عقد اجتماع خاص يناقش فيه التهديدات، ونحن لا نريد التقاط الصور فقط، نحن نريد حل المشكلات".



ووصل نتنياهو، اليوم، إلى غلاف قطاع غزة المحاصر، وتعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها بعد تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تمت مع حركة حماس الفلسطينية، برعاية مصرية وأممية.