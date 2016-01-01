فرنسا تصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وكندا

وافقت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وكندا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسئول بالحكومة القول للصحفيين، إن الدراسات خلصت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لا تؤثر سلبيًا على قطاع الزراعة الفرنسي.



يذكر أنه تمت الموافقة على الاتفاقية عام 2016، بعد سبعة أعوام من المفاوضات.



ويتعين على كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبى التصديق على الاتفاقية.



وقال المسئول الفرنسي، إن الصادرات الفرنسية لكندا ارتفعت بنسبة 5ر6% في أول عام أعقب توقيع الاتفاقية.



ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة مسألة التصديق على الاتفاقية فى 18 يوليو الجاري.